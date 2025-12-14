Detuvieron a dos naranjitas por amenazas y exigencias de dinero

Dos hombres que se desempeñaban como “naranjitas” fueron detenidos en distintos procedimientos realizados por la Policía de Córdoba en los barrios Alberdi y Cofico, tras ser acusados de exigir dinero y amenazar a vecinas de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, uno de los operativos se llevó a cabo en calle General Justo José de Urquiza al 1500, en barrio Alberdi, donde fue aprehendido un hombre mayor de edad. Minutos antes, el sujeto habría amenazado a una conductora de la zona y le exigió una suma de dinero.

En tanto, en calle Nicolás Avellaneda al 300, en barrio Cofico, otro individuo que también se desempeñaba como naranjita fue detenido luego de exigir dinero a la propietaria de una vivienda.

Tras ambos procedimientos, los aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia. Durante las actuaciones se secuestraron diversos elementos, entre ellos un teléfono celular y un chaleco refractario.