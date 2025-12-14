Operativo policial

Detuvieron a un hombre que entró a robar en un local de Córdoba

Fue sorprendido con un bolso donde llevaba varios elementos que habían sido sustraídos.
domingo, 14 de diciembre de 2025 · 13:25

Un delincuente que había entrado a robar en un local comercial del barrio Talleres Oeste, fue detenido en las últimas horas por el personal policial y se le secuestraron los elementos sustraídos.

El sospechoso había forzado la puerta de un negocio de un comercio ubicado en la Avenida Leandro Alem al 1400 y lograron interceptarlo en Panaholma y Juan de Santiso y Moscoso. En su poder, llevaba un bolso que contenía una plancha, un caloventor, dos carteras, un monedero con documentación y dinero en efectivo, entre otros elementos.

Posteriormente, el aprehendido fue trasladado y quedó a disposición de la justicia.

