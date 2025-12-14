Dos personas fueron rescatadas tras sufrir lesiones en Villa Benegas

Personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) rescató a dos personas que resultaron lesionadas en una zona agreste de Traslasierra, en la localidad de Villa Benegas.

El operativo se llevó a cabo durante la tarde del martes en el sector de la Cascada Mayor, sobre el Arroyo Pérez, donde efectivos del DUAR San Alberto acudieron tras ser alertados por la presencia de dos personas heridas que no podían movilizarse por sus propios medios.

Mediante la aplicación de técnicas específicas de rescate y con la utilización de una tabla raquí, los rescatistas lograron extraer desde el margen del río a un hombre de 58 años, quien fue trasladado hasta un corredor sanitario ubicado en el Camino del Peregrino. Allí, personal médico le diagnosticó una posible fractura de tibia y peroné.

En el mismo procedimiento, también fue asistida una mujer de 45 años que presentaba un esguince de tobillo.

En el lugar trabajó personal del servicio de emergencias 107, que trasladó a ambos lesionados al Hospital de Mina Clavero, donde quedaron bajo atención médica.