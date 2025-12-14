El automóvil que creían robado había sido retirado por mal estacionamiento

Villa Carlos Paz. El automóvil que había sido denunciado como robado en Villa Carlos Paz durante la madrugada de hoy en realidad había sido retirado por una grúa municipal por encontrarse mal estacionado.

Según se supo, el propietario, oriundo de Cosquín, lo dejó en la puerta de un hotel en un lugar prohibido y se fue a bailar con amigos a un local de Av. Uruguay.

Al retirarse del establecimiento, entre las 6 y las 7 de la mañana, advirtió que el automóvil ya no se encontraba donde lo había dejado.

Finalmente el municipio informó que el rodado había sido retirado por mal estacionamiento y recibirá la multa correspondiente.