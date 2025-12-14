El mejor final: Hallaron al adolescente que buscaban en Villa Carlos Paz

El adolescente de 14 años que era intensamente buscado en Villa Carlos Paz, fue encontrado anoche en perfecto estado de salud. El menor se había ausentado de su hogar el pasado viernes 12 de diciembre y había perdido todo contacto su familia.

La causa recayó en la Fiscalía del Tercer Turno de Villa Carlos Paz, que había solicitado colaboración a los vecinos de toda la región para tratar de dar con su paradero.

Tras las averiguaciones que se hicieron durante las últimas horas, finalmente lograron dar con él y está fuera de peligro.