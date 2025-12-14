Estaba acusado de abusar de su hija, pero era inocente

La Plata. Durante más de siete años, Luis Ángel Godoy, un ingeniero de La Plata, enfrentó una acusación de abuso sexual impulsada por la madre de su hija. La Justicia finalmente lo absolvió tras comprobar que la denuncia en su contra había sido falsa.

Todo comenzó en 2018, cuando una expareja de Godoy lo denunció por presunto abuso sexual de su hija menor de edad. La acusación señalaba que los hechos habrían ocurrido en el domicilio del ingeniero, cuando la niña tenía entre siete y diez años.

Durante el primer tramo de la investigación, la defensa -a cargo de los letrados José María Villada y Juan Gabriel Mendy- pidió una exención de prisión para su cliente y la Justicia aceptó el pedido, por lo que nunca estuvo detenido.

En ese proceso, la Cámara de Apelaciones de La Plata dispuso el sobreseimiento de Godoy al considerar que no había elementos para llevarlo a juicio. Pero la medida fue revocada por el Tribunal de Casación, que ordenó la continuidad de la investigación.

En la causa, la madre de la chica se presentó como particular damnificada y el expediente avanzó hasta llegar al juicio oral, que se realizó el jueves pasado. El debate estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, presidido por la jueza Carmen Palacios Arias, y la acusación fue encabezada por la fiscal Viviana Arturi.

La hija de Godoy, que ya alcanzó la mayoría de edad, declaró durante la audiencia. La joven aseguró que su testimonio original -realizado en una Cámara Gesell años atrás- había sido una mentira que prestó bajo amenazas de su madre y de su abuela materna, como parte de un conflicto por la separación de sus padres.

Esa declaración fue ratificada en el debate oral por el psicólogo que acompañaba a la joven. La madre, en cambio, sostuvo la versión inicial.

Frente a esta situación, la fiscalía descartó la existencia del delito de abuso y desistió de producir el resto de la prueba testimonial y acusatoria, por lo que la jueza decretó la absolución de Godoy.

La medida también incluyó una orden para que la madre de la joven sea ahora investigada por “falso testimonio agravado”.