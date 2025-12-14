Jujuy: un grupo de adolescentes asesinó a un chico de 15 años a la salida de una fiesta

Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por un grupo de jóvenes cuando salía de una fiesta de egresados en el barrio de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy.

El ataque se produjo en el cruce de la calle Pozo Cavado y la avenida Intersindical, cuando dos adolescentes se retiraban de un encuentro de fin de año escolar y se dirigían a comprar bebidas. En ese trayecto fueron interceptados por un grupo de jóvenes, que los agredió de manera repentina.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la agresión habría estado vinculada a disputas territoriales entre barrios: "Había muchos chicos en el lugar y, cuando vieron la sangre, comenzaron a correr en distintas direcciones", relató un testigo.

La víctima fue identificada como Juan Vanega, de 15 años, quien recibió una puñalada e intentó escapar, pero se desplomó a pocos metros del lugar del ataque. Personal del SAME acudió tras un llamado de emergencia y encontró al adolescente con signos vitales pero, ese a los intentos de reanimación, falleció en el lugar como consecuencia de las heridas.

El otro adolescente herido fue trasladado a un centro de salud y se encuentra fuera de peligro.

Horas después, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7, junto al Ministerio Público de la Acusación, realizó distintos operativos en la zona de Alto Comedero. A partir de testimonios y de un video que se viralizó en redes sociales, la Policía logró identificar a los presuntos responsables.

En los procedimientos fueron detenidos dos adolescentes, una joven de 16 años y un varón de 15, y demorados otros menores de entre 13 y 16 años que se encontraban con ellos. Todos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres.

En este contexto, vecinos del barrio aseguraron que el ataque ocurrió fuera del domicilio donde se realizaba la fiesta y que la agresión fue directa.

La fiscalía dispuso que la causa quede a cargo del Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación correspondiente.