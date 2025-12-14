La asesinaron por codicia y herencia: prisión perpetua para padre e hijo

La Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa María condenó a prisión perpetua a Gino Ferrari y a su padre, Hernán Ferrari, por el homicidio de Natalia Rosa Mariani, madre y exesposa de los acusados. El fallo fue dictado por un tribunal integrado por los camaristas Edith Lezama de Pereyra, Eve Flores de Aiuto y Félix Alejandro Martínez, con participación de jurados populares.

Según lo resuelto, Gino Ferrari fue declarado autor del delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, por codicia y por mediar violencia de género, mientras que Hernán Ferrari fue condenado como partícipe necesario. Ambos recibieron la pena máxima prevista por la ley.

El tribunal dio por probado que el crimen fue planificado de manera conjunta con el objetivo de terminar con la vida de Natalia Mariani para apropiarse de la mayor parte de sus bienes inmuebles y del dinero que le pertenecía. La sentencia señaló que la codicia fue el motor central del hecho.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Hernán Ferrari trasladó a su hijo oculto en la parte trasera de su automóvil hasta las inmediaciones de la vivienda de la víctima, en la ciudad de Villa Nueva, luego de haberle entregado una copia de las llaves. Gino Ferrari ingresó al domicilio y atacó a su madre, primero con golpes de puño y luego con un cuchillo de cocina y una cuchilla de carnicero, provocándole heridas mortales en el cuello que derivaron en un shock hipovolémico.

Tras el crimen, el condenado se apoderó de una suma de dinero para simular un robo, mientras su padre aguardaba en un punto cercano para facilitar la huida. Posteriormente, ambos regresaron a la panadería explotada por Hernán Ferrari, donde maniobraron el vehículo para evitar ser vistos.

El fallo encuadró el hecho como un femicidio, al considerar que la víctima fue asesinada en un contexto de violencia económica, patrimonial y de género. La sentencia sostuvo que tanto el hijo como el exesposo ejercieron conductas de manipulación y abuso en perjuicio de Natalia Mariani, afectando su autonomía y sus derechos.