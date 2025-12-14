Megaoperativo de la FPA desarticuló una red narco en tres ciudades

Tras varios meses de investigación, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico concretaron un megaoperativo que permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes, con acciones simultáneas en la ciudad de Córdoba, Cruz del Eje y San Marcos Sierras.

El procedimiento incluyó doce allanamientos, diez de ellos en domicilios particulares y dos en celdas del Complejo Carcelario N° 2 “Andrés Abregú”, en Cruz del Eje. Como resultado, fueron detenidas ocho personas, cuatro mujeres de 20, 23, 31 y 48 años, y cuatro hombres de 19, 23, 25 y 36 años.

Durante los registros, personal de investigaciones, con apoyo de canes detectores de la División K-9, secuestró dosis de cocaína y marihuana, plantas de cannabis sativa, un arma de fuego calibre 9 milímetros con cargador y cartuchos, $1.723.400 en efectivo, además de dos automóviles, tres motocicletas y otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo a lo investigado, el grupo obtenía la sustancia en la ciudad de Córdoba y luego la trasladaba hasta Cruz del Eje, donde era arrojada desde un domicilio lindante hacia el interior del establecimiento penitenciario.

La investigación fue supervisada por la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en Cruz del Eje, a cargo del magistrado interviniente, Dr. Martín Tores, quien dispuso el traslado de todas las evidencias a sede judicial.