Murió un hombre en un choque en Monte Buey

Monte Buey. Un grave accidente de tránsito se registró este sábado alrededor de las 21.30 sobre la ruta provincial 6, a la altura del kilómetro 207, en el tramo que une Monte Buey con Inriville. Por el choque, una persona perdió la vida.

Según el parte oficial de la Policía Caminera, se trató de un impacto frontal entre dos vehículos, en la que estuvieron involucrados cinco hombres mayores de edad, quienes resultaron con heridas de distinta consideración.

Tras el choque, la ruta permaneció totalmente cortada al tránsito. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios de Monte Buey, Patrulla Rural y personal de Caminera del puesto Justiniano Posse.