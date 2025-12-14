Punilla: robaron una camioneta en Capilla del Monte, huyeron por la Ruta 38 y volcaron

Una camioneta robada de un domicilio en Capilla del Monte protagonizó esta mañana un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 71, en la zona conocida como Bordo Blanco, cerca de la localidad de La Cumbre. El hecho se registró pasadas las 7.00 y es materia de investigación policial.

Según se informó, el rodado circulaba en sentido norte-sur cuando, por motivos que aún se intentan establecer, se cruzó de carril y terminó volcando sobre la traza. En el vehículo viajaba una sola persona, que fue asistida en el lugar y luego trasladada por el servicio de emergencias CEM a un centro de salud para su evaluación médica.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de La Cumbre y de Los Cocos, junto a Policía local y Policía Caminera, quienes aseguraron la zona y colaboraron con las tareas de asistencia y control del tránsito.

Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias del robo y del siniestro, así como la situación del ocupante del vehículo.