Punilla: robaron una camioneta en Capilla del Monte, huyeron por la Ruta 38 y volcaron

Punilla
Punilla: robaron una camioneta en Capilla del Monte, huyeron por la Ruta 38 y volcaronEl accidente ocurrió esta mañana en el kilómetro 71, en el paraje Bordo Blanco, en medio de condiciones climáticas adversas.
Una camioneta robada de un domicilio en Capilla del Monte protagonizó esta mañana un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 71, en la zona conocida como Bordo Blanco, cerca de la localidad de La Cumbre. El hecho se registró pasadas las 7.00 y es materia de investigación policial.
Según se informó, el rodado circulaba en sentido norte-sur cuando, por motivos que aún se intentan establecer, se cruzó de carril y terminó volcando sobre la traza. En el vehículo viajaba una sola persona, que fue asistida en el lugar y luego trasladada por el servicio de emergencias CEM a un centro de salud para su evaluación médica.
En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de La Cumbre y de Los Cocos, junto a Policía local y Policía Caminera, quienes aseguraron la zona y colaboraron con las tareas de asistencia y control del tránsito.
Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias del robo y del siniestro, así como la situación del ocupante del vehículo.