Robaron en General Cabrera y cayeron en un operativo cerrojo en Ruta 36

Despeñaderos
Robaron en General Cabrera y cayeron en un operativo cerrojo en Ruta 36Cuatro jóvenes fueron interceptados esta madrugada sobre la Ruta 36 cuando huían en un automóvil.
Un operativo cerrojo desplegado esta madrugada, alrededor de las 3.40, permitió interceptar en Ruta 36, kilómetro 782, jurisdicción de Despeñaderos, a cuatro hombres de entre 20 y 23 años vinculados a un hecho delictivo ocurrido en la ciudad de General Cabrera.
El procedimiento se llevó adelante de manera conjunta entre personal policial de General Cabrera y efectivos de la Departamental Santa María, luego de que se emitiera una alerta por un robo cometido en aquella localidad.
Durante el operativo, los jóvenes se movilizaban a bordo de un automóvil Fiat Siena, que fue identificado y detenido su avance en el marco del despliegue preventivo. Por disposición de la Fiscalía de turno de la ciudad de Río Cuarto, se procedió a la aprehensión de los involucrados y al secuestro del vehículo.
Los hombres fueron trasladados a la dependencia policial local, donde quedaron a disposición de la Justicia, a la espera del arribo de la unidad de traslado de la URD Río Cuarto, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.