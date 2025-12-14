Robaron en General Cabrera y cayeron en un operativo cerrojo en Ruta 36

Un operativo cerrojo desplegado esta madrugada, alrededor de las 3.40, permitió interceptar en Ruta 36, kilómetro 782, jurisdicción de Despeñaderos, a cuatro hombres de entre 20 y 23 años vinculados a un hecho delictivo ocurrido en la ciudad de General Cabrera.

El procedimiento se llevó adelante de manera conjunta entre personal policial de General Cabrera y efectivos de la Departamental Santa María, luego de que se emitiera una alerta por un robo cometido en aquella localidad.

Durante el operativo, los jóvenes se movilizaban a bordo de un automóvil Fiat Siena, que fue identificado y detenido su avance en el marco del despliegue preventivo. Por disposición de la Fiscalía de turno de la ciudad de Río Cuarto, se procedió a la aprehensión de los involucrados y al secuestro del vehículo.

Los hombres fueron trasladados a la dependencia policial local, donde quedaron a disposición de la Justicia, a la espera del arribo de la unidad de traslado de la URD Río Cuarto, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.