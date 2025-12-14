Secuestran más de 500 dosis de cocaína en un allanamiento en Villa Nueva

Tras reiterados llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal y luego de cinco meses de tareas investigativas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante un allanamiento en la ciudad de Villa Nueva que culminó con el cierre de un punto de venta de estupefacientes.

El operativo se concretó en una vivienda ubicada en calle Paviotti al 400, barrio Florida, donde se produjo la detención de dos hombres, de 20 y 47 años. Durante el procedimiento se secuestraron 543 dosis de cocaína, $1.018.150 en efectivo, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo a lo investigado, uno de los detenidos contaba con antecedentes por narcotráfico en 2019 y actualmente comercializaba la sustancia tanto desde su domicilio como mediante la modalidad de delivery en motocicleta.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Villa María, que dispuso el traslado de los detenidos y de los elementos incautados a sede judicial.