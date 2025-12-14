Secuestran más de dos millones de pesos y droga en un allanamiento

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico concretaron un allanamiento en la ciudad de Río Cuarto que culminó con la detención de un proveedor de estupefacientes.

El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Pedro Goyena al 1800, en barrio Alberdi, donde se incautaron dosis de cocaína y marihuana, $2.202.600 en efectivo y diversos elementos de interés para la causa. En el lugar fue detenido un hombre de 26 años.

Según se informó, el detenido operaba como proveedor de drogas en la localidad de Huinca Renancó y se encontraba relacionado con un procedimiento llevado adelante por la Fuerza el pasado 20 de junio.

La investigación es supervisada por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Río Cuarto, que dispuso el traslado del detenido y de los elementos secuestrados a sede judicial.