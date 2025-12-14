Un hombre quedó atrapado por la creciente y tuvieron que rescatarlo

Un hombre quedó varado en medio de la creciente del río Suquía y debió ser rescatado por personal del Departamento de Unidades de Alto Riego (DUAR), en un hecho ocurrido este domingo a la madrugada en la ciudad de Córdoba.

El sujeto de 37 años se aferró a una columna para resistir la fuerza del agua, que lo sorprendió en las primeras horas del día debajo del Puente 24 de Septiembre y derivó en un rápido operativo de emergencia.

Todo se produjo alrededor de las 6,30 horas y se trabajó con cuerdas y arneses para ingresar al agua y rescatar al hombre.