Ataron y asaltaron a una agente inmobiliaria en Córdoba

Córdoba. Una agente inmobiliaria sufrió un violento robo mientras mostraba una casa en barrio Ameghino Sud, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Los delincuentes se hicieron pasar por inquilinos potenciales y se robaron el auto y el celular de la víctima después de maniatarla.

“Se comunicó un chico el jueves por llamada, por Whatsapp. Debe haber visto el cartel de alquiler y me preguntó cuándo podía ver la vivienda. Yo hago un filtro y averiguo quién es el que pregunta y no vi nada raro en su perfil. Me dijo que la casa sería para él y su pareja, que estaba embarazada de cuatro meses”, relató la damnificada en diálogo con ElDoce.tv.

El viernes pasadas las 17 se presentaron dos hombres, uno “robusto, de entre 35 y 40 años” y otro más joven, “parecido al de la foto de perfil del Whatsapp que le escribió”.

Mientras les mostraba la propiedad empezó la película de terror. “En un momento me agarraron , me taparon la boca y me arrinconaron. Cerraron la puerta, me pusieron precintos y me robaron el auto y el celular. El momento que pasé fue horrible y obviamente voy a tener más precauciones a la hora de mostrar propiedades”, reflexionó la agente.

Aunque pudo recuperar el auto en barrio San Roque debido a que la geolocalización del celular maracaba ese sector, la víctima no logró dar con el teléfono. “Hasta unas horas después me seguía marcando la misma ubicación pero después ya no tuve señal. Estaban viendo si podían allanar en ese lugar”, agregó.

Presa de la conmoción, la mujer aseguró sufrir ataques de pánico tras el asalto. “Tengo mucho miedo de salir a la calle. Mañana me toca volver a trabajar y la verdad que me da mucho miedo”, expresó.