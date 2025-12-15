Atraparon a un peligroso delincuente que intentó escaparse en un remis

Un peligroso delincuente que era intensamente buscado en la Provincia de Santa Fe fue atrapado a bordo de un remis cuando intentaba escapar hacia Córdoba. Fue identificado como Darío Oscar M, conocido como «Cheche», quien tenía pedido de captura por amenazas, abuso de armas y tenencia ilegal de arma de fuego.

El criminal fue aprendido en la autopista Córdoba- Rosario, entre las localidades de Tortugas y General Roca.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Captura de Alto Perfil (UCAP) y trascendió que el sospechoso viajaba como pasajero en un Chevrolet Prisma que se dirigía hacia Córdoba. Al percatarse de la presencia de los uniformados, «Cheche» descendió por la banquina e intentó darse a la fuga corriendo hacia un sector rural.

En su poder, llevaba más de 4 millones de pesos en efectivo y 100 dólares, elementos que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación para su análisis en el marco de la causa.