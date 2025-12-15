Bomberos rescataron a un gatito que había caído en una boca de tormenta

Un gatito fue rescatado este martes al mediodía luego de haber caído en una boca de tormenta de unos dos metros de profundidad en barrio Yofre Norte, en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió sobre avenida Malvinas Argentinas al 2800, donde personal de la Dirección Bomberos de la Policía acudió tras recibir un llamado de alerta. Por causas que aún se tratan de establecer, el felino quedó atrapado dentro del desagüe, lo que motivó la rápida intervención de los efectivos.

Tras realizar las maniobras correspondientes, los bomberos lograron extraer al animal de manera segura. Una vez finalizado el operativo, el gatito fue puesto al resguardo por una mujer de 57 años, vecina del sector, quien se hizo cargo de su cuidado.