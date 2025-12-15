Buscan a una mujer de 68 años en barrio Patricios de Córdoba

En las últimas horas, la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 1° solicitó colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Gladys Rosa Moyano, de 68 años, domiciliada en barrio Patricios, en la ciudad de Córdoba.

Según se informó, la mujer mide 1,50 metros, es de contextura robusta, tez trigueña y tiene el cabello a la altura de los hombros, teñido de color claro con presencia de canas.

Cualquier información que permita avanzar en la búsqueda puede ser aportada en la Unidad Judicial N.º 12, ubicada en José Villegas 2100, barrio Patricios, o al teléfono 351-5642877.