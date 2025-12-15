Cayó una pareja narco y cerraron un punto de venta en San Javier

Luego de cinco meses de tareas investigativas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticularon un punto de venta de estupefacientes en barrio San Javier, en la ciudad de Córdoba, donde fueron aprehendidos una mujer de 35 años y un hombre de 45.

El procedimiento incluyó irrumpciones simultáneas en dos viviendas, ubicadas sobre Torcuato Wermuth al 5000 y en la intersección de Ruperto Godoy y Julio Ceballos, donde se concretaron las aprehensiones.

Durante los registros, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, 149 mil pesos en efectivo, una motocicleta y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

De acuerdo con la investigación, el despliegue permitió cerrar un punto de venta y otro de guardado de estupefacientes.

Además, se indicó que la pareja utilizaba a un menor de edad para la comercialización de las sustancias, dato que forma parte de las actuaciones judiciales en curso.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, los aprehendidos fueron trasladados a sede judicial junto con los elementos incautados.