Conducía con 1,5 de alcohol, perdió el control y volcó en Córdoba

Durante la mañana de este lunes, se registró un siniestro vial en la Ruta Nacional A019, a la altura del puente Impira, en barrio Colonia Impira.

Por causas que se encuentran bajo análisis, un Volkswagen Bora, conducido por un hombre mayor de edad, perdió el control de la marcha mientras circulaba por el sector y finalizó su recorrido sobre el cantero central, quedando apoyado sobre uno de sus laterales.

En el lugar intervino Policía Caminera, que realizó el control de alcoholemia correspondiente al conductor. La prueba arrojó resultado positivo, con un registro de 1,5 gramos de alcohol en sangre, por lo que se labró el acta de infracción a la Ley de Tránsito Provincial.

El conductor fue asistido en el sitio por personal de un servicio de emergencias, en el marco del procedimiento, mientras continuaron las actuaciones administrativas y preventivas.