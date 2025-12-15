Córdoba: Escaló el cerco de un barrio privado y cayó con un inhibidor

En las últimas horas, personal de la Policía de Córdoba aprehendió a un hombre mayor de edad que había ingresado a un barrio privado de Altos de Manantiales luego de escalar el cerco perimetral.

El procedimiento se concretó tras advertirse movimientos sospechosos dentro del predio. Al controlar la situación, los efectivos constataron que la persona llevaba entre sus pertenencias un inhibidor de alarmas de alta potencia, un teléfono celular y herramientas de distintos tipos, elementos que fueron secuestrados.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanza en la investigación para determinar su posible vinculación con otros hechos similares.