Detuvieron a dos naranjitas durante el operativo de seguridad por el show de Shakira

Dos hombres que se desempeñaban como cuidacoches fueron detenidos en las inmediaciones del Estadio Mario Alberto Kempes, en el marco del operativo de seguridad desplegado por el show de Shakira.

El procedimiento se llevó a cabo luego de denuncias realizadas por vecinos y personas damnificadas, quienes alertaron a la Policía sobre la presencia de naranjitas en la zona. A partir de estos avisos, efectivos policiales intervinieron y lograron la aprehensión de dos individuos de 33 y 29 años.

Según se informó, el mayor de los detenidos cuenta con antecedentes judiciales. Durante el operativo, además, se secuestraron dos chalecos reflectivos y dinero en efectivo, elementos que quedaron a disposición de la Justicia junto con los aprehendidos.

El despliegue policial formó parte del dispositivo preventivo implementado para garantizar la seguridad durante el evento multitudinario.