Detuvieron un desmonte ilegal con maquinaria en Cuesta Blanca

Esta semana, un operativo conjunto logró detener un desmonte ilegal con maquinaria pesada en un lote urbano de la comuna de Cuesta Blanca. El hecho ocurrió el miércoles, cuando el titular del terreno había contratado maquinaria para realizar tareas de movimiento de suelo y eliminación de vegetación nativa.

La situación fue advertida por la Comuna, que activó un procedimiento junto a efectivos policiales, personal del Ministerio de Ambiente y de Policía Ambiental. Al constatarse la infracción, los trabajos fueron inmediatamente interrumpidos, la maquinaria clausurada y se labraron las actuaciones administrativas correspondientes.

Desde los organismos intervinientes se indicó que el accionar violaba normas vigentes vinculadas al movimiento de suelo y al desmonte del bosque nativo, por lo que se avanzará con las sanciones previstas por la legislación ambiental.