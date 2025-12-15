Elevaron a juicio la causa contra Pablo Laurta por el doble femicidio

El Fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, dispuso este lunes la elevación a juicio de la causa seguida en contra de Pablo Rodríguez Laurta por los delitos de homicidio calificado por el vinculo alevosía y violencia de genero; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad en contra de su expareja, Luna Giardina, y su ex suegra, Mariel Zamudio, ocurrido en Villa Serrana, Córdoba, el pasado 11 de octubre.

Según la investigación, Rodríguez Laurta ingresó al domicilio donde se encontraban ambas mujeres y efectuó los disparos que provocaron sus muertes.

Tras el ataque, se llevó al hijo que tenía en común con Giardina, un niño de cinco años, y emprendió una fuga que terminó horas después en la provincia de Entre Ríos, cuando fue detenido mientras intentaba cruzar hacia Uruguay. El menor fue hallado en buen estado de salud.

La fiscalía confirmó que existía una denuncia previa por violencia de género radicada por Luna Giardina contra el acusado, quien incluso contaba con un pedido de captura internacional. La joven había recibido medidas de protección, entre ellas un botón antipánico.

Rodríguez Laurta era conocido por su actividad en "Varones Unidos", un espacio vinculados a discursos críticos de las políticas de género y por presentarse como empresario del ámbito de la comunicación y el marketing.

En el marco de la investigación, la Justicia de Córdoba lo imputó por homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género, además de otros delitos conexos como violación de domicilio. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Violencia Familiar, que dispuso su prisión preventiva por el riesgo procesal.

En paralelo, la Justicia investiga su participación en el homicidio del remisero Martín Palacio en la provincia de Entre Ríos tras los crímenes de Mariel y Luna, que se tramita en una causa separada.

Actualmente, Rodríguez Laurta permanece alojado en la cárcel de Cruz del Eje, bajo custodia especial. La fiscalía ordenó además pericias psiquiátricas, mientras continúa la recolección de pruebas y testimonios.