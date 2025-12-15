Entró al río para salvar a dos niños, los rescató y nunca logró salir

Un joven perdió la vida el sábado por la tarde en el río Lavayén luego de arrojarse al agua para auxiliar a dos niños que se estaban ahogando. El trágico episodio ocurrió en la zona conocida como El Lobatón, perteneciente a la localidad de Rodeíto, en la provincia de Jujuy.

Según los primeros datos, el joven se encontraba compartiendo una jornada junto a familiares y amigos cuando escuchó los gritos de auxilio de dos menores que tenían serias dificultades para salir de la corriente. De inmediato se lanzó al río y logró ponerlos a salvo en un sector seguro de la orilla.

Sin embargo, minutos después, el muchacho habría caído en un pozo profundo del cauce, del que no logró salir. Testigos indicaron que desapareció bajo el agua sin volver a emerger. La situación fue informada a las autoridades, que iniciaron un operativo de búsqueda en el lugar.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría Seccional 53 de Rodeíto, personal de la Policía Rural de El Lobatón, la Delegación Comunal y Bomberos Voluntarios, que trabajaron de manera coordinada sobre el río.

Tras aproximadamente una hora de rastrillajes, cerca de las 19:30, los equipos lograron localizar el cuerpo sin vida del joven. La causa quedó a cargo del magistrado interviniente, quien dispuso las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del hecho.