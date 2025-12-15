Envenenó a sus diez perros y se quitó la vida en Mar del Plata

Una jubilada de 64 años envenenó a sus diez perros y luego se suicidó en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

El hecho ocurrió este lunes en una vivienda del barrio Parque Hermoso, donde la mujer se comunicó con su hermana, quien concurrió al domicilio y la halló atrincherada, motivo por el que alertó a la Policía, conforme a la información del portal del diario La Capital y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Efectivos de la subcomisaría Parque Hermoso acudieron al lugar y encontraron a la mujer fallecida en el interior del inmueble, a la vez que personal de salud le realizó prácticas de reanimación cardiopulmonar, pero sin éxito.

El fiscal Alejandro Pellegrinelli intervino en el caso y caratuló la investigación como “Averiguación causales de muerte”, al tiempo que los animales murieron como consecuencia de las intoxicaciones.