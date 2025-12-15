Explotó una casa en Carlos Paz y hay un hombre con quemaduras

Una fuerte explosión se registró esta tarde en una casa ubicada en la zona sur de Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió en un domicilio de la calle Comodoro Rivadavia en el barrio Solares de las Ensenadas y trascendió que un hombre resultó gravemente herido y fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Sayago.

El sujeto tiene 54 años y permanece internado en grave estado en el Instituto del Quemado de Córdoba.

En el lugar, trabajó personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), los bomberos voluntarios, efectivos policiales e integrantes del área de Seguridad Urbana.

EL DIARIO dialogó con Omar, un vecino del lugar, quien contó: «Sentimos la explosión y salimos. Vimos que él estaba aturdido y todo quemado, tenía un golpe en la cabeza. Adentro, se prendía fuego el colchón y salimos con otros vecinos a buscar una manguera y baldes de agua para evitar que el fuego se expandiera».