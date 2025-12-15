Fuga, persecución y secuestro de cocaína en barrio capitalino

En las últimas horas, personal de la Policía de Córdoba aprehendió a tres hombres mayores de edad en barrio Sargento Cabral, luego de que escaparan de un control preventivo y fueran interceptados tras un operativo cerrojo.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el automóvil en el que se desplazaban, una réplica de arma de fuego, varios teléfonos celulares, más de 200 envoltorios de cocaína y un ladrillo de la misma sustancia, además de otros elementos vinculados a la investigación.

En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, quedando los involucrados y lo incautado a disposición del magistrado interviniente, mientras se profundizan las actuaciones judiciales correspondientes.