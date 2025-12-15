Hay cuatro detenidos por el secuestro y crimen de Santiago Aguilera

Cuatro personas fueron detenidas en las últimas horas por el secuestro y asesinato de Santiago Aguilera, ocurrido en agosto de 2022. La investigación llevada adelante por el fiscal federal Maximiliano Hairabedián avanzó con una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la Provincia de Córdoba, a más de seis meses de la culminación del juicio.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales y se desconoce el grado de vinculación que tendrían con el hecho registrado en el Valle de Traslasierra.

Aguilera tenía 18 años cuando fue secuestrado en el paraje Chuchiras, cercano a Las Tapias. Su cuerpo fue encontrado varios días después en la zona de Boca del Río (Villa Dolores) y por el caso, fueron condenados dos hombres. Walter Gil recibió la pena de cadena perpetua como autor material del secuestro extorsivo y del homicidio, mientras que Julio César Ramírez fue arrestado el 26 de abril de 2023 y condenado a 12 años de prisión como partícipe secundario.

No obstante, las últimas detenciones podrían cambiar el rumbo de la causa y escribir el capítulo final de un crimen aberrante.