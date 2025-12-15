Investigan un asalto a mano armada en una fábrica de Salsipuedes

Un asalto violento se registró durante las últimas horas en una fábrica ubicada en Villa Silvina, Salsipuedes. El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en la intersección de la calle Antonio Bonadero y la Ruta E-53.

El caso es investigado por la Policía y trascendió que dos delincuentes ingresaron armados al lugar y mediante amenazas, se apoderaron de una cantidad no precisada de cheques, dólares y pesos.

Según informó el propietario del lugar, los sujetos escaparon al cabo de unos minutos.