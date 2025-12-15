Madre e hijas cayeron por venta de drogas cerca de una escuela en Córdoba

En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante un operativo que culminó con la aprehensión de tres mujeres mayores de edad en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se concretó en tres domicilios de barrio Quintas de San Jorge: dos viviendas ubicadas en José Arriola esquina Arredondo y una tercera en Héroes de Vilcapugio esquina José Arredondo. En ese sector, los investigadores lograron desactivar dos puntos de venta de drogas que funcionaban a escasos metros de una escuela primaria.

Las mujeres aprehendidas —una madre de 48 años y sus dos hijas de 25 y 28— actuaban de manera conjunta en la comercialización de sustancias. Al momento del ingreso del Equipo de Acción Táctica de la FPA, una de ellas intentó huir y arrojó estupefacientes hacia una vivienda colindante, maniobra que fue rápidamente neutralizada por el personal actuante. Cabe señalar que uno de los domicilios ya había sido allanado con anterioridad.

El despliegue se realizó en un sector conflictivo, donde los efectivos fueron agredidos con piedras por vecinos, situación que fue controlada sin que se reportaran lesionados. En el operativo colaboró personal de la Policía de Córdoba.

Como resultado, se secuestraron 240 dosis de marihuana, 40 dosis de cocaína, dinero en efectivo, dos motocicletas de 110 cc y elementos utilizados para el fraccionamiento y la venta de drogas.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, las aprehendidas fueron trasladadas a sede judicial, donde quedaron imputadas por Comercialización de Estupefacientes Agravada, junto con todo el material incautado.