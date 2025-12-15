Masiva destrucción de motocicletas en Embalse

La Municipalidad de Embalse inició la aplicación efectiva de la Resolución N.º 135 del Juzgado de Faltas, que autoriza la destrucción de motocicletas en malas condiciones y de caños de escape antirreglamentarios. La medida forma parte de una política municipal orientada al orden y al uso responsable del espacio público.

Según se informó oficialmente, la decisión apunta a dar respuesta a uno de los reclamos más frecuentes de vecinos y vecinas, vinculados a ruidos molestos en la vía pública. En ese marco, se avanzó con acciones concretas para hacer cumplir las normas vigentes y reforzar los controles sobre vehículos que no reúnen condiciones técnicas ni reglamentarias.

Desde el Ejecutivo local indicaron que la medida se enmarca en una estrategia más amplia de convivencia urbana, que incluye controles sostenidos y la aplicación de sanciones previstas por la normativa municipal, con intervención del Juzgado de Faltas.

Las actuaciones se desarrollan bajo supervisión judicial y forman parte de una política que el Municipio definió como prioritaria para mejorar la calidad de vida en la ciudad y ordenar el tránsito urbano.