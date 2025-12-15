Merodeaban armados en un campo y terminaron detenidos

Durante la noche del domingo, alrededor de las 20.30, personal de Patrulla Rural intervino en una zona rural de San Marcos Sud, donde procedió a la aprehensión de tres hombres de 70, 66 y 30 años, todos oriundos de la ciudad de Leones.

Según se informó, los hombres se desplazaban en una camioneta y transportaban tres rifles con miras telescópicas. Al ser controlados, no pudieron justificar los motivos de su presencia en el sector, lo que motivó la intervención policial.

Ante esta situación, se labraron actuaciones por infracción al artículo 71 de la Ley Provincial 10.326, se dispuso el secuestro del armamento y el traslado de los aprehendidos a la dependencia policial correspondiente, quedando el procedimiento bajo las actuaciones de rigor.