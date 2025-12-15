Pudo ser grave: controlaron una peligrosa pérdida de gas en barrio Los Gigantes

Una pérdida de gas fue controlada este lunes por la mañana en barrio Los Gigantes gracias a la rápida intervención del personal de la Dirección Bomberos, lo que permitió evitar daños mayores y resguardar la seguridad de los vecinos.

El procedimiento se realizó alrededor de las 7.30 horas en calle Baldomero Fernández al 900, luego de que se detectara una fuga de gas en la vía pública, ocasionada por el socavamiento de la vereda a la altura de un pilar de luz.

En el lugar trabajaron de manera coordinada efectivos de Bomberos junto a personal de EcoGas, Aguas Cordobesas, Defensa Civil y la Policía, quienes llevaron adelante las tareas necesarias para asegurar la zona y controlar la situación de forma preventiva.

Como resultado del operativo, no se registraron personas lesionadas y la situación quedó completamente bajo control.