Rescataron a dos competidores que se dieron vuelta con una embarcación

Embalse Río Tercero
Rescataron a dos competidores que se dieron vuelta con una embarcaciónEl hecho ocurrió el domingo pasado en la zona del balneario municipal de Villa Rumipal.
El personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) rescató a dos competidores tras el vuelco de una embarcación en Villa Rumipal. El hecho ocurrió el domingo pasado en horas de la tarde en la zona del balneario municipal y ambos ocupantes fueron extraídos del agua durante un operativo de emergencia, uno de ellos recibió asistencia médica en el lugar.
Todo ocurrió alrededor de las 16,30 horas y se investigan las causas que provocaron la caída del timonel y su acompañante.
Uno de los competidores, de 32 años, oriundo de la Provincia de Buenos Aires, presentó traumatismo en sus miembros inferiores y fue asistido por un servicio de emergencias, sin requerir traslado a un centro de salud.
Asimismo, la embarcación fue remolcada hasta la costa y sus propietarios procedieron a la extracción del Embalse Río Tercero.