Rescataron a dos competidores que se dieron vuelta con una embarcación

El personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) rescató a dos competidores tras el vuelco de una embarcación en Villa Rumipal. El hecho ocurrió el domingo pasado en horas de la tarde en la zona del balneario municipal y ambos ocupantes fueron extraídos del agua durante un operativo de emergencia, uno de ellos recibió asistencia médica en el lugar.

Todo ocurrió alrededor de las 16,30 horas y se investigan las causas que provocaron la caída del timonel y su acompañante.

Uno de los competidores, de 32 años, oriundo de la Provincia de Buenos Aires, presentó traumatismo en sus miembros inferiores y fue asistido por un servicio de emergencias, sin requerir traslado a un centro de salud.

Asimismo, la embarcación fue remolcada hasta la costa y sus propietarios procedieron a la extracción del Embalse Río Tercero.