Secuestran en Laboulaye una camioneta con potentes inhibidores de señal

En las últimas horas, una camioneta Fiat Strada con pedido judicial fue secuestrada en el ingreso a la ciudad de Laboulaye, en el marco de una investigación por un robo cometido en la localidad de Huanchilla.

El rodado había sido observado mientras circulaba por la Ruta Provincial 4 y, tras un operativo policial, fue interceptado sin ocupantes. Al avanzar con el procedimiento, los efectivos constataron que el vehículo estaba directamente vinculado a la causa en curso.

Durante la requisa se incautaron tres mochilas que contenían guantes, pasamontañas, dos equipos de comunicación tipo handy, y un equipo con 14 antenas de alta potencia, utilizado como inhibidor e interceptor de señales, con capacidad para bloquear telefonía móvil, GPS, wifi y radio.

Además, se secuestraron una amoladora inalámbrica con discos de corte, diversas herramientas y una suma de dinero en efectivo.

Todo lo incautado fue puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, que continúa con las actuaciones para avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.