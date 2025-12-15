Tres detenidos cuando iban a cometer un robo, estaban armados

Tres hombres armados fueron detenidos esta madrugada tras un operativo policial en el barrio Residencial Santa Rosa de la ciudad de Córdoba. Un oportuno llamado de los vecinos permitió el secuestro de un arma de fuego, municiones y un vehículo que habría estado involucrado en un presunto intento de robo.

El hecho se registró alrededor de las una de la mañana en la calle Las Peñas al 5400, tras un aviso a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de sujetos observando el interior de un domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a los tres ocupantes de una Ford EcoSport, quienes se encontraban en el interior del rodado. Durante el procedimiento se secuestró un revólver calibre .22 largo, color gris, nueve cartuchos, una vaina servida y el vehículo en el que se movilizaban.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la justicia.