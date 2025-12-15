Un ladrón entró «gateando» a una peluquería y se robó la recaudación

Un delincuente fue filmado por las cámaras de seguridad cuando entró a robar en una peluquería de Nueva Córdoba. Lo curioso del caso es que el malviviente destrozó el vidrio y se metió gateando dentro del comercio.

El hecho se produjo el sábado pasado en horas de la madrugada en el cruce de Boulevard Illia e Independencia.

La secuencia fue registrada por las cámaras ubicadas afuera del edificio y dentro del local y puede verse al malviviente arrastrándose hasta la caja que contenía la recaudación. También de apoderó de teléfonos celulares y algunos elementos de peluquería.