Un prófugo santafesino fue interceptado cuando viajaba rumbo a Córdoba en un remis

Un hombre de 27 años, buscado por la Justicia de Santa Fe, fue interceptado cuando intentaba llegar a Córdoba a bordo de un remis. El procedimiento se desarrolló sobre la autopista Rosario–Córdoba, a la altura del límite entre las localidades de Tortugas y General Roca, en un punto clave de ingreso al territorio cordobés.

Según se informó, personal de la Policía de Investigaciones de Santa Fe realizó tareas de inteligencia que permitieron reconstruir los movimientos del acusado, identificado como Darío Oscar M., conocido como “Cheche”, sobre quien pesaba una orden de captura vigente por distintas causas penales.

El seguimiento permitió establecer que el hombre se desplazaba como pasajero en un Chevrolet Prisma blanco con destino a Córdoba. Al ser interceptado, descendió del vehículo e intentó escapar corriendo hacia un campo lindero, aunque fue alcanzado a pocos metros por los efectivos.

De acuerdo a la investigación, el prófugo está acusado por presunta participación en amenazas, abuso de armas y tenencia ilegal de arma de fuego. En el procedimiento se incautó una suma cercana a los 4 millones de pesos, además de 100 dólares y otros elementos considerados de interés para la causa.

El hombre quedó a disposición del magistrado interviniente de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.