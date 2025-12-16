Barrio Alberdi: controles antinarcóticos de la FPA culminaron con un detenido

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron una serie de controles preventivos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, que culminaron con la detención de un hombre y el secuestro de estupefacientes en barrio Alberdi.

El procedimiento principal tuvo lugar sobre calle Santa Rosa al 900, donde personal de la Compañía de Intervenciones Especiales de la FPA controló a un hombre que se desplazaba en una motocicleta. Durante el palpado preventivo, los oficiales secuestraron varias dosis de cocaína, por lo que el individuo fue detenido en el lugar.

Tras este operativo, los efectivos continuaron con controles en zonas consideradas vulnerables de los barrios San Martín, Zumarán, Bajo Galán, Centro y Güemes, como parte de las acciones preventivas para combatir el narcomenudeo en la capital provincial.

Finalizadas las tareas, la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenó el traslado del detenido y la remisión de los elementos secuestrados a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.