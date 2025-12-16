Choque en Argüello dejó dos heridos, entre ellos una mujer embarazada

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este martes en barrio Argüello, en el sector noroeste de la ciudad de Córdoba, dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas una mujer embarazada.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Raymond Poicaré y Bartolomé Salom, donde por causas que aún se intentan establecer colisionaron un automóvil Nissan y un Volkswagen Gol. Como consecuencia del impacto, los ocupantes del Nissan —un hombre mayor de edad y una mujer que cursa un embarazo de cinco meses— debieron ser asistidos por un servicio de emergencias en el lugar.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a un nosocomio para una evaluación médica más exhaustiva, con especial atención en el estado de salud de la mujer embarazada. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que derivaron en el choque.