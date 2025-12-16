Choque entre un colectivo y un camión en Jujuy: un muerto y al menos 20 heridos

Un grave siniestro vial ocurrió este martes en el norte de la provincia de Jujuy, cuando un colectivo de pasajeros y un camión chocaron sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del paraje Azul Pampa, en cercanías de Humahuaca. Como consecuencia del impacto, al menos 20 personas resultaron heridas y una falleció durante el traslado a un centro de salud.

La información fue confirmada por el director general de Emergencias de Jujuy, comisario mayor Ariel Mamaní. El funcionario explicó que el choque se produjo por causas que aún son materia de investigación y que el colectivo involucrado transportaba pasajeros al momento del siniestro.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Policía de Jujuy, Bomberos Voluntarios y personal del SAME. Inicialmente se desplegaron tres ambulancias y, ante la magnitud del hecho, se sumaron más unidades para asistir a los heridos y derivarlos a distintos hospitales de la zona.

Mamaní indicó que en un primer momento no se contaba con precisión sobre el origen y destino del colectivo, aunque posteriormente se confirmó que se trataba de un servicio de línea que cubría el trayecto entre Salta e Iruya.

Las autoridades continuaban trabajando en el sitio del choque para relevar información, brindar asistencia a las víctimas y establecer las circunstancias que derivaron en el violento impacto.