¿Cómo está el hombre que sufrió una explosión en su casa?

El último parte médico permitió conocer el estado del vecino de Villa Carlos Paz que sufrió graves quemaduras tras una explosión en su casa. Luego del hecho, fue asistido en el Hospital Gumersindo Sayago, derivado al Instituto del Quemado y posteriormente llevado hacia la terapia intensiva del Hospital Córdoba.

El hombre de 54 años se encuentra internado con asistencia respiratoria y pronóstico reservado.

El episodio ocurrió el lunes pasado en horas de la tarde en la esquina de las calles Lago Argentino y Comodoro Rivadavia del barrio Solares de las Ensenadas y trascendió que fue asistido en el lugar por personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), los bomberos voluntarios, efectivos policiales e integrantes del área de Seguridad VCP.

La principal hipótesis es que se habría tratado de una reacción química «compatible con una deflagración de gas inflamable», presuntamente originada por una falla en una garrafa.