Conmoción: investigan la muerte de un soldado en la Quinta de Olivos

Se vivieron momentos de conmoción, tras conocerse que en la Quinta de Olivos encontraron muerto a un soldado que cumplía tareas de vigilancia. El hecho ocurrió este martes en horas de la madrugada.

Tras el alerta a la policía, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado llegó hasta la quinta presidencial para conocer más detalles de la tragedia.

Según el comunicado oficial de Quinta de Olivos, al conocerse el hecho, rápidamente "se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento".

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”, señalaron desde Presidencia. Y precisaron que el soldado “fue hallado sin vida en uno de los puestos internos” y que los servicios médicos que acudieron al lugar constataron su fallecimiento.

"La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente", detallaron.

La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía funciones de seguridad en el lugar.

Por el momento la causa quedó a cargo de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro que trabaja junto a la PFA bajo las directivas del juzgado. "Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente", concluyeron en el comunicado oficial.

Qué se sabe del trágico hecho donde murió un soldado

Según publica TN, el soldado Rodrigo Gómez se encontraba apostado en uno de los puestos del perímetro de la Quinta Presidencial cuando se produjo el hecho. Y señalaron que todo indicaría que habría fallecido tras efectuarse un disparo en la cabeza con su arma larga reglamentaria, pero aún no fue confirmado.

Tras tomar conocimiento, se dispuso el inmediato desplazamiento de un oficial jefe del Departamento de Seguridad Presidencial hacia el lugar, con el objetivo de recabar mayores datos y coordinar las actuaciones iniciales junto al personal ya presente en el predio.

Según reveló La Nación, el joven soldado pertenecía al cuerpo del Escuadrón Chacabuco, que es el que presta servicio en Olivos. Pertenece al Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín" del Ejército Argentino, que se encarga de la seguridad presidencial en la Residencia de Olivos, y tiene, en otro predio, un cuartel propio.