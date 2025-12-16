Detuvieron en Corrientes a un hombre que intentaba huir a Brasil por una causa de narcotráfico

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó la extracción y traslado de un hombre mayor de edad que se encontraba detenido en la provincia de Corrientes, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes instruida por la Justicia de Córdoba.

El procedimiento se concretó tras una comisión especial de dos equipos de la FPA hacia la ciudad de Paso de los Libres, con el objetivo de dar cumplimiento a un exhorto judicial y trasladar al sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.

La detención inicial se produjo el pasado 3 de diciembre, cuando personal de Gendarmería Nacional interceptó al sujeto en un puesto de control vehicular ubicado en el acceso a Paso de los Libres. De acuerdo a la investigación, el hombre tenía intenciones de cruzar la frontera hacia Brasil, motivo por el cual se había librado la orden de captura para impedir su salida del país.

Tras su aprehensión, el detenido fue alojado en la Sección Alcaldía de la Unidad Regional IV de Paso de los Libres, a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, Córdoba, que interviene en la causa.

Finalmente, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en San Francisco ordenó el traslado del imputado a la alcaidía de la Departamental San Justo, donde quedó alojado. El hombre está acusado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.