Detuvieron a un joven por hacer maniobras peligrosas en Carlos Paz

Un joven de 19 años fue detenido por conducir una moto de forma peligrosa en el centro de Villa Carlos Paz.

Se logró interceptarlo alrededor de las 2,30 horas, en la calle Tupungato, luego de haber sido divisado cuando hacía maniobras de destreza al volante, las cuales ponían en riesgo su integridad física y la de terceros.

Cuando iban a controlarlo, el joven se dio a la fuga a gran velocidad y finalmente se logró su aprehensión.

Se ordenó su traslado hacia la comisaría local y se procedió además al inmediato secuestro de la moto Honda Wave (sin dominio colocado) donde se trasladaba.