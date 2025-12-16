Detuvieron a un joven que conducía una moto con pedido de secuestro

Villa Giardino. Un joven de 21 años fue detenido ayer por la tarde en la localidad de Villa Giardino mientras circulaba en una motocicleta que presentaba pedido de secuestro activo.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 16:15 horas en la intersección de la Avenida San Martín, cuando personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo y detuvo la marcha de una motocicleta Honda Wave 110 cc para un control de rutina. Al verificar el número de motor a través del sistema informático policial, los efectivos constataron que el rodado era buscado por la comisaría de Santa María de Punilla.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión inmediata del conductor y al secuestro del vehículo. Tanto el joven como la motocicleta fueron trasladados a la sede policial, quedando todo a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que determinará las medidas a seguir.