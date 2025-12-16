A diez meses de la desaparición de Lian, el niño que buscan en Córdoba

Al cumplirse diez meses de la desaparición de Lian Flores, la familia del niño solicitó que se actualizara su foto con Inteligencia Artificial y dio a conocer que se duplicará la recompensa para quienes aporten datos sobre su paradero y ayuden a agilizar las tareas de búsqueda.

El chico fue visto por última vez en un cortadero de ladrillos en Ballesteros Sud y lleva más de 300 días sin contacto con su familia.

La querella pidió que se actualice la imagen de Lian para los nuevos identikits y reveló que la recompensa se duplicará y pasará de 20 a 40 millones de pesos.

Esta mañana, los padres de Lian viajaron a la ciudad de Córdoba junto a su abogado, Carlos Nayi, para reunirse con el fiscal general de la Provincia de Córdoba, Juan Manuel Delgado, y con el ministro de Justicia, Julián López.