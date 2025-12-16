Hallaron una boa constrictora en el predio de La Voz del Interior

Ciudad de Córdoba
Hallaron una boa constrictora en el predio de La Voz del InteriorEl ejemplar, de unos 1,5 metros de largo, fue capturado por efectivos de la Patrulla Ambiental.
Una boa constrictora fue encontrado ayer a la tarde en las inmediaciones del edificio de La Voz del Interior El ejemplar tiene unos 1,5 metros de largo, fue capturado por la Patrulla Ambiental y trasladado al Parque de la Biodiversidad.
El procedimiento se llevó a cabo sobre Avenida La Voz del Interior al 6080 y el ofidio fue localizado cerca de las oficinas del medio.
Para su captura, los efectivos utilizaron técnicas y equipamiento específicos con la premisa de resguardar tanto al animal como a las personas que se encontraban en el lugar.
La serpiente fue trasladada con los recaudos correspondientes al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad.