Hallaron una boa constrictora en el predio de La Voz del Interior

Una boa constrictora fue encontrado ayer a la tarde en las inmediaciones del edificio de La Voz del Interior El ejemplar tiene unos 1,5 metros de largo, fue capturado por la Patrulla Ambiental y trasladado al Parque de la Biodiversidad.

El procedimiento se llevó a cabo sobre Avenida La Voz del Interior al 6080 y el ofidio fue localizado cerca de las oficinas del medio.

Para su captura, los efectivos utilizaron técnicas y equipamiento específicos con la premisa de resguardar tanto al animal como a las personas que se encontraban en el lugar.

La serpiente fue trasladada con los recaudos correspondientes al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad.